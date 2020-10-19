Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине каждый день стремительно растет количество больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 19 октября в Украине подтвердили 4766 новых случаев заражения коронавирусом (303 638 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 66 украинцев (5673 с начала эпидемии), а выздоровели 1112 человек (126 489 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Тем временем в Украине обновили зоны карантина. "Красными" стали аж семь областных центров Украины.

В Минздраве отмечают, что больничные койки для пациентов с COVID-19 в Украине заполнены более чем на 60%: в Донецкой области "коронавирусные" больницы забиты на 91%, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, а в Черниговской области – 69%. Напомним, что в Украине продлили карантин до конца года и ужесточили ограничения.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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