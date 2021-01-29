Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Уже миллион украинцев выздоровели от ковида с начала эпидемии

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 29 января в Украине подтвердили 5181 новый случай заражения коронавирусом (1 211 593 с начала эпидемии). За четверг умерли 128 украинцев (22 479 с начала эпидемии), а выздоровели 11 310 человек (1 003 341 с начала эпидемии).

Отметим, что за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно об эпидемической ситуации за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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