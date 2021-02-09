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Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

9 февраля, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия в Украине остановилась, за последнее время никаких вспышек заболеваемости

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 9 февраля в Украине подтвердили 2656 новых случаев заражения коронавирусом (1 246 990 с начала эпидемии). За понедельник умерли 127 украинцев (23 771 с начала эпидемии), а выздоровели 8865 человек (1 084 608 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми и кого именно.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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