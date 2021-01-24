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"Ситуация стабилизировалась" – Степанов о результатах локдауна

24 января, 19:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам главы Минздрава, карантин ужесточали не зря

Благодаря усиленным карантинным ограничением в Украине с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", – написал он в своем Facebook.

Кроме того, министр поблагодарил всех, кто придерживался ограничений. В частности, предпринимателей, которые честно выполняли противоэпидемические рекомендации и карантинные требования. По словам Степанов, благодаря этому от заражения удалось спасти большое количество людей.

Также глава Минздрава напомнил о правилах, которые начнут действовать в Украине уже завтра.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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