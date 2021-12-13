Ситуация улучшается? Красную зону карантина покинут еще две области

В ближайшее время соберется Государственная комиссия по ТЕБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса

Сейчас в красной зоне 10 областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще две области в Украине могут покинуть красную зону карантина уже в ближайшее время. Таким образом, в ней останется 8 регионов.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

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По его словам, 5 недель подряд в Украине снижаются показатели заболеваемости коронавирусом.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую" , – сказал он.

Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

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Карантинные зоны в Украине 13 декабря

Красная зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская (область).

Оранжевая зона

Донецкая,

Закарпатская

Одесская (область).

Желтая зона

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г. Киев

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая (область).

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