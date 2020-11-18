"Ситуация в Крыму близка к катастрофической": у Зеленского забили тревогу

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич обеспокоен ситуацией в связи с COVID-19 на полуострове. Он считает, что оккупационные власти искажают статистику по заболеваемости коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении представительства в Facebook.
Во время встречи с послами государств – членов ЕС он рассказал о плачевной эпидемиологической обстановке на оккупированной Россией территории.
"Ситуация во временно оккупированном Крыму близка к катастрофической, а российская оккупационная власть не в состоянии выполнить свои обязательства по защите гражданского населения и позаботиться о жизни и здоровье крымчан", – сказал Кориневич.
Представитель президента говорит, что на полуострове в больницах недостаточно койко-мест, крымчанам отказывают в госпитализации, больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи. Также там нет возможности пройти тест на COVID самостоятельно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов.
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"Статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации, а соблюдение карантинных мероприятий не контролируется", – подчеркнул он.
Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, всего за время пандемии в оккупированном Крыму выявлено 12 733 случая заражения коронавирусом, умерли 222 человека. Однако эти цифры не подтверждаются украинской стороной, поскольку нет возможности проверить эти данные.
А тем временем в оккупированном Крыму ожидают резкий скачок заболеваемости COVID-19. Глава так называемого управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская прогнозирует серьезные проблемы в декабре.
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