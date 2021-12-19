Сияют, как елки! В Одессе прошел новогодний парад троллейбусов (фото)

В Одессе прошел традиционный парад новогодних троллейбусов. Общественный транспорт, украшенный иллюминацией, проехался по городу.
Об этом пишет Суспільне.
За кремом машин были водители, переодетые в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. К параду приобщили семь троллейбусов, ежедневно курсирующих по городу, и один электробус.
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Праздничный маршрут
Троллейбусы уехали от конечной остановки №9 и №10 на улице Инглеге.
Далее они двигались по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и обратно.
Парад троллейбусов в Одессе. Фото: Общественное
Десятки Дедов Морозов в Одессе
Гуляние на День святого Николая устроили одесские любители скандинавской ходьбы. Несколько десятков человек, одетых в костюм Деда Мороза, организовали веселые танцы и игры в парке Шевченко.
Новости "Сегодня" публиковали видео празднований.
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