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Скандал из-за "романа" 8-летней Миланы с 13-летним блогером: полиция открыла уголовное дело

16 марта, 17:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Мать девочки вызвали на допрос

Мать восьмилетней девочки, которая вместе со своим парнем демонстрировала отношения в соцсетях, вызвали на допрос в полицию.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Если полиция установит вину женщины, то ей грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Кроме того, накануне уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился к правоохранителям. По его мнению, действия родителей могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие детей.

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"Лично я считаю недопустимым и нарушающим права детей создание такого контента с участием детей. Это сексуализирует образ ребенка и может привести к вовлечению тысяч детей к насилию и эксплуатации. Для меня такой контент – аморальный и провокационный", – написал чиновник.

Напомним, восьмилетняя украинская модель из Киева Милана заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей в Instagram. На своей странице девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются. Все подробности читайте в материале "Сегодня".

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дети полиция соцсети Николай Кулеба
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