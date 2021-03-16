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Скандал из-за "романа" 8-летней Миланы с блогером: дедушкой девочки оказался чиновник Верховной Рады (фото)

16 марта, 13:24

Игорь Серов , Юлия Ляхова

Он отреагировал на скандал с фотографиями своей маленькой внучки

Дедушкой восьмилетней украинки Миланы, которая шокировала украинцев заявлением о начале романтических отношений с 13-летним блогером Пашей, оказался Сергей Шумейко, главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

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Как выяснил журналист сайта "Сегодня", в одной из соцсетей на страничке девочки есть список ее родственников.

В графе "дедушка" указан Сергей Шумейко 1962 года рождения. Человек с такими же данными является главным консультантом секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

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Мы позвонили на городской рабочий телефон сотрудника Аппарата Верховной Рады Сергея Шумейко и он подтвердил, что является дедушкой Миланы Маханец: "Есть такое".

На вопрос о том, как отнесся к скандалу с фотографиями своей маленькой внучки, он ответил нам так: "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение".

Напомним, восьмилетняя украинская модель из Киева Милана заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей в Instagram. На своей странице девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

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На произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам юриста, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

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