Настоящие украинские шпионы остались в России – подробности высылки украинского дипломата из Питера

Украинский дипломат Александр Сосонюк, которого в России обвинили в покупке закрытой базы с персональными данными, еще не вернулся в Украину. Ранее поступило сообщение, что его задержали в РФ, нарушив тем самым Венскую конвенцию 1961 года. Конвенция предполагает неприкосновенность дипломатических персон. Сосонюка должны были объявить персоной нон грата.

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Александр Сосонюк. Фото: ФСБ

"Он вернется в ближайшее время", – сообщил в комментарии для "Сегодня" пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Видео: ФСБ РФ

Базы россиян давно не секрет

Олег Николенко добавляет, что выезд российского дипломата из Украины (это стало зеркальной мерой со стороны украинских властей) будет проконтролирован рядом правоохранительных служб, включая пограничников.

Спецслужбы сейчас вовсю обсуждают маневры дипломатических ведомств. Сайт "Сегодня" выяснил в одной из украинских спецслужб некоторые подробности нынешнего скандала – "проколы" фигурантов и возможные последствия.

"То, что произошло в России, – об этом смело можно говорить – это был точно не факт шпионажа со стороны нашего дипломата, а провокация россиян", – говорит бывший руководитель одного из управлений СБУ, знакомый с методами разведки и контрразведки.

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По его словам, есть ряд важных деталей, которые доказывают, что имела место именно провокация.

"Этот вывод я сделал исходя из того, что наш дипломат якобы пытался добыть секретную информацию. Но дело в том, что базы, о которых говорят россияне, не являются на самом деле секретными, – говорит наш источник в правоохранительной структуре. – Мало того, всю эту информацию можно получить, находясь в Киеве. Теперь возникает вопрос, зачем дипломату, который является якобы шпионом, так неоправданно рисковать? Это просто смешно. Но действиям россиян есть пояснение. Они очень спешили. Именно поэтому разыграли карту с продавцом и базами данными. Подобные базы якобы с персональными данными – они есть в открытом доступе и не интересуют нашу разведку. Такую информацию легко получить без рисков и без совершения каких-то негласных действий. То есть остается лишь один вариант – намеренная провокация. Ее цель – показать, какая же плохая Украина и как ее действия направлены против России. Впрочем, до международного скандала эта ситуация не дотянет".

База данных из соцсетей / Фото: Сегодня

Есть ли в России настоящие украинские шпионы

По словам нашего собеседника, речь идет о банальной российской показухе. Есть мнение, что факт скандала вовсе не означает, что украинских шпионов в России нет. Вероятно, они есть – и продолжают работать. Шпионы в консульствах – обычная практика. Фактически все пользуются именно этим каналом и статусом неприкосновенности. Если бы шпионов в консульствах не было, это была бы явная недоработка украинской власти. Но все это теория, и с данным конкретным случаем она не имеет ничего общего.

"Весь этот скандал – это точечная информационная атака, а не разоблачение шпиона. Что касается шпионажа в прямом смысле слова, то это общемировая практика. Кто и в какой форме это делает – это уже индивидуальные нюансы", – говорит наш собеседник.

Скандалы с "секретными базами" в России – далеко не редкость. За последние 5 лет скандалы со "сливом" баз в РФ происходят практически ежегодно. Как правило, доступными за небольшие деньги оказываются базы данных банков и госучреждений. Парадоксально, но осенью 2016 года доступными для покупки в России оказались базы данных с именами правоохранителей, которые по долгу службы боролись с утечкой информации. Кроме того, по данным российских СМИ, в открытом доступе тогда оказались персональные данные ВИЧ-позитивных граждан, которые каким-то образом числились в списках тех, кому банки отказывают в кредитах.

Базами торгуют и у нас

В начале 2000-х годов доступ к базам с некоторыми персональными данными был не редкостью и в Украине. Например, на одном из популярных в Киеве книжных рынков за 5 тыс. грн. дельцы предлагали базу с данными нескольких тысяч украинцев. По словам продавцов, база включала фамилию, имя, отчество, дату рождения и место регистрации граждан. Предметом продажи в Украине нередко становятся базы клиентов определенных компаний. Кроме того, также в начале 2000-х в Киеве некие предприимчивые люди предлагали информацию о владельцах определенных номеров мобильных телефонов. Цена за каждый номер составляла 5 грн, минимальный заказ был – от 100 номеров. Впрочем, насколько правдивой была информация из этой базы – вопрос.

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Сейчас в открытом доступе в интернете есть базы данных, где указаны персональные данные миллионов украинцев: фамилии с именами, датой рождения, адреса регистрации и номера городских телефонов (если таковые имеются в доме или квартире). Доступ, например, к такой базе полностью свободный – не требуется никакой регистрации. Есть лишь одно ограничение – с одного IP-адреса можно просмотреть личные данные лишь 100 человек. Известно, что раньше эта база была платной.

Выслали сразу 20 дипломатов

Нынешний шпионский скандал не стал единственным за последнее время. Например, на днях власти Чехии заявили о том, что вынуждены выслать сразу 20 российских дипломатов. На такие меры решились после подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Об этих подозрениях сообщили сразу два высших должностных лица Чехии – премьер-министр и глава МИДа.

Видео: Сегодня

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