Скандал с "Нафтогазом" не при чем. Почему встречу Зеленского с Байденом перенесли

Зеленский скоро встретится с Байденым. Коллаж "Сегодня"
Смещение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом никак не связана со сменой руководства НАК "Нафтогаз".
Об этом рассказал советник главы государства Сергей Никифоров, передает "Суспильне".
Он отметил, что сейчас встреча активно готовится и запланирована в последние дни июля или в начале августа.
"Встречу активно готовят, дать согласовывают, никто никому ультиматумов не ставят", – заявил Никифоров.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.
Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.
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