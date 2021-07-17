Скандал с "Нафтогазом" не при чем. Почему встречу Зеленского с Байденом перенесли

Как рассказал советник президента, сейчас стороны активно готовятся к встречи

Зеленский скоро встретится с Байденым. Коллаж "Сегодня"

Смещение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом никак не связана со сменой руководства НАК "Нафтогаз".

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Об этом рассказал советник главы государства Сергей Никифоров, передает "Суспильне".

Он отметил, что сейчас встреча активно готовится и запланирована в последние дни июля или в начале августа.

"Встречу активно готовят, дать согласовывают, никто никому ультиматумов не ставят", – заявил Никифоров.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.

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Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.

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