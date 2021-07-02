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Скандал с парадом на каблуках и ДТП с сыном депутата – главные новости за ночь

2 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Сети возмущены идеей Минобороны заставить женщин-военных маршировать на каблуках, а сын харьковского миллионера попал в аварию – и другие события

"Парад на каблуках" и авария в Харькове / коллаж "Сегодня"

"Парад на каблуках" и авария в Харькове / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Авария сына депутата Фельдмана

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В Харькове сын миллионера, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана на своем Range Rover врезался в автомобиль BMW, который выезжал со стоянки. В машине с Александром Фельдманом-младшим находились двое его детей, один из которых пострадал.

Разбитая машина и Александр Фельдман / коллаж "Сегодня"

Разбитая машина и Александр Фельдман / коллаж "Сегодня"

Скандал с парадом на каблуках

В Киеве началась подготовка парада ко Дню Независимости, на котором женщины-военнослужащие неожиданно будут маршировать на каблуках. Фото с соответствующей тренировки, выложенные в четверг Минобороны, вызвали немалый шум в соцсетях – в частности министерство обвинили в попирании принципов НАТО.

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Фото: пресс-служба Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны

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Посольство США о Нью-Йорке на Донеччине

В посольстве Соединенных Штатов прокомментировали переименованием Новгородского в Донецкой области в Нью-Йорк, за которое 2 июля проголосовали депутаты Верховной Рады. Спткер посольства выразил радость по этому повожу и желание поскорее посетить новый Нью-Йорк.

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

Мемуары Мендель

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Бывшый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев. Она пообещала, что в книге будут какие-то рабочие инсайды, а также загадала подписчика в инстаграм загадку с ее названием.

О чем говорили в Украине и мире 1 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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