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Скандал с ПЦР-тестами в "Борисполе". В аэропорту упрекают в поборах частную компанию

18 июля 2021 9:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Руководство "Борисполя" обещает всестороннюю проверку инцидента

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" отреагировали на скандал с выявленной коррупционной схемой на ПЦР-тестах, о которой накануне сообщил в Сети журналист.

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В комментариях к описанию проблемы заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ аэропорта Юлия Красовская пообещала проверку изложенных фактов, начиная с понедельника.

В то же время, Красовская указала на несколько моментов, которые могут указывать на непричастность сотрудников аэропорта.

"В аэропорту "Борисполь" на стойках регистрации пассажиров обслуживают не всегда работники аэропорта. Например, у упомянутой вами авиакомпании собственная хендлинговая служба, и это не работники аэропорта. По тестам. Аэропорт "Борисполь" предлагает сделать тестирование на 2 этаже терминала D. Именно за эту услугу мы, как аэропорт, можем отвечать в части забора биоматериала. Компания, о которой вы упоминаете, это частная компания. И это не сотрудники аэропорта", – отмечает представитель "Борисполя".

В комментариях к посту люди пишут, что случай не единичный.

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Напомним, сотрудников аэропорта "Борисполь" обвинили в коррупционной схеме – якобы они тянут время на сдаче ПЦР-теста, а потом предлагают за $150 купить отрицательный результат теста на коронавирус.

О необычном контрабандисте, который пытался провезти через "Борисполь" бриллианты, смотрите в сюжете:

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