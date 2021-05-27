Скандал в Николаеве: детей в школах кормили продуктами с плесенью

Заплесневелые продукты и поломанный инвентарь. Проверка в детских садах и школах Николаева обнаружила ужасное состояние местных кухонь и некачественные продукты.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Антон Буйницкий.

Фотографии жалкого оснащение пищеблоков на своей странице в Facebook выложил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Добавил – для лабораторной проверки на кухнях отобрали образцы масла и сыра. Результатов ожидают в начале июня.

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Ранее "Сегодня" рассказывал, что на днях первая леди Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет презентовали новое меню для всех школ Украины. В нем на четыре недели будет 160 блюд.

Также напомним, Минздрав разработал санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который предусматривает запрет продажи в школах вредной пищи (чипсов, сухариков, попкорна, колбас, копченой и соленой рыбы, сосисок и сладостей) и переход на здоровое питание.