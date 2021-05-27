Українська
$ 27,55
33,68
  1. Последние новости Украины

Скандал в Николаеве: детей в школах кормили продуктами с плесенью

27 мая, 11:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Проверка показала, что пищеблоки находятся в ужасном состоянии

Заплесневелые продукты и поломанный инвентарь. Проверка в детских садах и школах Николаева обнаружила ужасное состояние местных кухонь и некачественные продукты.

Реклама

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Антон Буйницкий.

Фотографии жалкого оснащение пищеблоков на своей странице в Facebook выложил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Добавил – для лабораторной проверки на кухнях отобрали образцы масла и сыра. Результатов ожидают в начале июня.

В тренде
Решения судов по Тупицкому и Шмыгаль в Днепре – анонсы СЕГОДНЯ
Видео: Сегодня

Ранее "Сегодня" рассказывал, что на днях первая леди Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет презентовали новое меню для всех школ Украины. В нем на четыре недели будет 160 блюд.

Также напомним, Минздрав разработал санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который предусматривает запрет продажи в школах вредной пищи (чипсов, сухариков, попкорна, колбас, копченой и соленой рыбы, сосисок и сладостей) и переход на здоровое питание.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в среду
Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в средуУкраина
Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец маяУкраина
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июнеУкраина
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять