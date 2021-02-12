Скандал в Ровно: стоматолог на приеме била маленьких детей (видео)

Медику грозит лишением свободы на срок до трех лет

В Ровно разразился скандал, когда стало известно, что стоматолог одной из частных клиник применяла силу к пришедшим к ней на прием детям.

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Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области, с заявлениями о возможных неправомерных действиях врача к правоохранителям обратились матери детей.

Так, 28-летняя ровенчанка рассказала, что после визита к стоматологу у ее восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы. А 36-летняя жительница Костополя сообщила, что во время лечения врач нанесла телесные повреждения ее пятилетней дочери.

На попавшем в сеть видео видно, что дантистка сильно трясет одного плачущего ребенка и пугает его стоматологическим инструментом, а второго – бьет головой о подголовник стоматологического кресла.

На врача, которая любит распускать руки, но халатно выполняет свои обязанности, открыты два производства – по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, санкции которой предусматривают штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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Также открыто производство по ч. 2 ст. 140 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) УК Украины. Оно наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы и идут следственные действия.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о другом вопиющем случае: в Херсонской области в роддоме погибли мать с новорожденным ребенком, а причастные к трагедии медработники остались безнаказанными и продолжают работать.

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