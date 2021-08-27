Скандал в Сети: Минкульт закупит нашумевшую книгу о гендерном воспитании (фото)

Для украинских библиотек закупят 456 экземпляров "Чтобы в 16 не было слишком поздно"

Активисты считают книгу дискриминационной / Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети вспыхнул скандал с книгой о гендерном равенстве Марины Ланге "Чтобы в 16 не было слишком поздно", экземпляры которой планируют закупить для украинских библиотек.

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Об этом написал гендерный эксперт Николай Ябченко.

По его словам, в Украине за государственные средства планируют купить 459 экземпляров книги Ланге.

"Как так? Так работал же экспертный совет! Даже три. Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это г... попадает в библиотеки", – написал он.

Фото: facebook.com/falsum404

Книга Ланге предназначена для воспитания детей, на каждый год жизни. Она поделена на 16 этапов, то есть 16 лет жизни. В ней прописано как вести себя с ребенком в раннем, а позже и подростковом возрасте.

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Фото: facebook.com/falsum404

Ланге пишет о различиях между мальчиками и девочками с самого раннего возраста и предлагает стратегии воспитания в зависимости от пола. Активисты считают книгу дискриминационной.

Фото: facebook.com/falsum404

"А хочется еще добавить: а зачем нужна и куча экспертных советов, если там тупо не читают дальше первых двух страниц то, что им приносят", "Я следила за появлением этого "шедевра", но не ожидала, что Украинский институт книги будет его покупать и распространять... это пример того, как государство финансирует и поддерживает гендерные стереотипы... зачем нам надо такой институт?", "А где пункт о том, что мальчик должен ходить в крестовые походы, а девочка за него молиться? Было бы уместно к вышеупомянутым пунктам", – пишут в комментариях к сообщению.

Фото: скриншот

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Отметим, что "Чтобы в 16 не было слишком поздно" для пополнения украинских библиотек выбрали в Министерстве культуры и информационного развития, кроме нее закупят еще 688 изданий.

Еще одна обсуждаемая книга

Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь выкладывала фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том,почему Порошенко больше не станет президентом.

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Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".

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