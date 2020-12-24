Скандал вокруг дела Татарова: что говорят участники расследования

Офис генпрокурора передал дело в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности. В результате суд не смог провести слушание об избрании меры пресечения.

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Рассказываем, что об этом говорят стороны громкого расследования.

НАБУ

Утром 23 декабря Бюро заявило о "беспрецедентном вмешательстве" прокуратуры в свою работу. Речь шла о передаче дела в отношении Татарова в СБУ.

"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис генпрокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что Офис генпрокурора фактически осуществляет защиту Татарова, а это полностью дискредитирует орган государственной власти.

Олег Татаров

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Заместитель главы Офиса президента сегодня пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему должны были избрать меру пресечения. Заседание, назначенное на 12:30, так и не состоялось.

"Я эту новость узнал из СМИ. Я буду делать акцент на том, чтобы провели все судебные слушания, чтобы все доказательства изучили и чтобы суд дал независимую и качественную оценку всем доказательствам", — отметил он.

Татаров заявил, что к передачи дела никакого отношения не имеет, а уголовное преследование назвал политической местью со стороны НАБУ.

"Это месть за мою позицию в отношении сохранения эффективности правоохранительных органов нашего государства, которые будут работать на Украину. Но не все правоохранительные органы этого хотят, они руководствуются какими-то другими интересами и непонятно кем управляются", – отметил он.

На вопрос о работе в ОП Татаров ответил, что продолжает выполнять обязанности и не освобожден от должности.

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"Было принято решение, чтобы я не контактировал с правоохранительными органами. В частности, с НАБУ и САП", – сказал замглавы.

Прокуратура

Прокурор Алина Жовницкая в комментарии "Сегодня" заявила, что после передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ нет информации о полномочиях прокуроров по делу.

"Суд отложил заседание на 28 декабря для того, чтобы надлежащий прокурор появился на судебное рассмотрение", – сказала она.

Также правоохранитель добавила, что коррупционное дело передают в СБУ в связи с решением Печерского районного суда, который обязал генпрокурора решить спор о подследственности.

Отмечается, что прокуратура будет просить для Татарова содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 10 млн грн.

Генпрокурор Венедиктова

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Глава Офиса Генпрокурора заявила, что не имеет отношения к передаче в СБУ дела Татарова, передает "УП". Она подчеркивает, что решила взять отвод, и теперь процессуальные полномочия перешли к ее заместителю Алексею Симоненко.

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда пиара не помощники в нашем деле", — сказала она, добавив, что отвод взяла из-за спора о замене группы прокуроров.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобы на решение Печерского и Апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

Напомним, Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело".

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