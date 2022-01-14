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Скандал вокруг нового меню в украинских школах. Клопотенко ответил на волну хейта

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 18:02
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За последние дни тема школьного питания стала очень горячей
Евгений Клопотенко ответил на волну хейта по поводу украинского школьного меню. Фото: коллаж "Сегодня"
Евгений Клопотенко ответил на волну хейта по поводу украинского школьного меню. Фото: коллаж "Сегодня"

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что он не разрабатывал новое меню для детских садов. По его словам, теперь он будет рассказывать об основах здорового питания.

Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

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Реакция Клопотенко

За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала и адекватную критику, и хейт, и поддержку, и ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах.

Клопотенко заявил, что он не имеет никакого отношения к разработке меню в детских садиках.

"Я не разрабатывал еще меню для детских садов. Хочу на это сказать: спасибо каждому. Ибо благодаря такой волне разных мыслей эта тема остается на устах. Неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься", – отметил кулинарный эксперт.

Клопотенко добавил, что теперь он вместе со своей командой разработал и прописал следующие шаги:

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"Будем учить поваров. Будем учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка). Будем рассказывать об основах здорового питания", – подчеркнул он.

Клопотенко подытожил, что эта тема сильно болит, так как это касается детей. Поэтому каждый комментарий он понимает и шаг за шагом внедряет будущее в те условия, которые есть сейчас.

"Но у меня есть единственная просьба – не молчите. Это хуже всего. Лучше пишите хейт, но не молчите. Ибо изменения происходят там, где есть голос", – сказал эксперт.

Что есть в новом меню?

С 1 января в Украине вступила в силу реформа школьного питания.

По данным Госпродпотребслужбы, обновленное меню для школ должно состоять из 160 блюд, в нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, субпродуктов. Вместо этого по нормам должно быть увеличено потребления молока и кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы.

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