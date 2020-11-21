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Скандальная брусчатка в Черновцах: кандидат в депутаты достроит дорожки, хотя его не выбрали

21 ноября, 21:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Владислав Прусский говорит, что убрал плитку с улицы, чтобы не воровали

В Черновцах один из кандидатов в депутаты взялся обустраивать дорожку для жителей. До дня выборов ее не закончил, люди за него не проголосовали, а потом пожаловались, что кандидат в депутаты после выборов всю мостовую забрал. "Сегодня" пообщались с обеими сторонами конфликта.

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Несколько недель спустя на месте до сих пор частично установлены бордюры и рассыпан щебень. Но люди говорят: такую ситуацию предвидели.

"Мы взяли эту плитку и завезли в подвал сюда, чтобы никуда она не исчезла, и в крайнем случае, если даже делать не будет, мы как-нибудь делать будем своими силами", – рассказывает местный житель.

Спрятали лишь незначительную часть. Остальное кандидат впоследствии забрал.

"Данный кандидат пришел с претензией после выборов – из вашего дома проголосовало только 3 человека за меня, поэтому я это делать не буду. Начал якобы им считать, сколько это будет стоить. Поэтому еще раз хочу показать пример кандидатского рагулизма наших кандидатов, которые шли в депутаты", – в соцсетях говорит Андрей Романчишин.

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Тот, кто взялся за обустройство ста метров дорожки, – Владислав Прусский. Возмущен всеми сплетнями и обсуждениями его работы. Уверяет "Сегодня" – аллейку, несмотря на результаты выборов, должен был завершить.

"Начали дорожку, но временно прекратились ремонтные работы, так как я болел 10 дней. Плюс и подрядчик имел немного другие дела. Это к выборам вообще ничего не имеет", – уверяет Прусский.

А раньше брусчатку забрали, потому что заметили – ежедневно ее становится меньше. И в данный момент кандидат свое обещание выполняет. И даже в дождь рабочие укладывают мостовую.

Похожие дорожки Владислав Прусский накануне выборов начал обустраивать еще в нескольких дворах Черновцов. Сейчас там тоже материалы есть, и как закончат все здесь – возьмутся за другие, обещает бывший кандидат. А сплетни о приостановлении ремонта считает политическим заказом и грязными технологиями.

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депутаты Черновцы брусчатка местные выборы
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