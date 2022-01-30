Скандальная преподавательница Бильченко получила паспорт РФ и готова умереть за "русский мир"

На такой же поступок готов и супруг женщины

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко хочет умереть за "русский мир". Фото: коллаж "Сегодня"

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за любовь к "русскому миру", получила паспорт РФ. Она заявила, что готова умереть за "русский мир" прямо на улице.

Об этом Бильченко сообщила на своей странице в Facebook.

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Скандальная преподавательница написала, что у нее есть любимый момент из жизни, когда они с мужем признались друг другу, что готовы умереть за "русский мир".

"У меня есть любимый эпизод. Один из последних наших. Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице. Никогда об этом не писала и сейчас в подробностях не намерена. Я не Снежана Егорова, я другой", – отметила Бильченко.

Евгения Бильченко с мужем. Фото: Facebook/Евгения Бильченко

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Что известно о Бильченко?

В конце января 2021 года студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки. Она рассказала, как Бильченко называла войну России против Украины "гражданской войной", а демократически избранную власть – неонацистским режимом.

Вскоре оказалось, что это не первые антиукраинские заявления преподавательницы – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Бильченко рассказала сайту "Сегодня" в феврале, что ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении. Вскоре ее вовсе сократили со всей кафедрой, и Бильченко уехала в РФ.

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