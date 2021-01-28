Скандальная преподавательница Бильченко: Украинским я владею лучше, чем русским

Конфликт вокруг ее высказываний не касается лишь языка, на котором она говорит, считает Бильченко

Скандальная преподавательница из университета им. Драгоманова Евгения Бильченко, которая "прославилась" антиукраинскими заявлениями, сообщила, что в совершенстве знает украинский язык.

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Об этом она сказала в интервью сайту "Сегодня".

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"Государственным языком я владею еще лучше, чем русским – когда речь идет о деловом или научном языке", - сказала она.

При этом Бильченко отметила, что конфликт вокруг ее высказываний не касается лишь языка, на котором она говорит.

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"Сейчас мои студенты написали письмо в мою поддержку на украинском языке. И что в ответ? Куча противных оскорблений и угроз. Куча оскорблений их идентичности и вероисповедования. Все это просто рекой вылилось в социальных сетях. Поэтому тут вопрос не в языке", - сказала она.

Напомним, преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.

Авторы: Тарас Левченко, Александр Махов, Роман Куприянов и Станислав Котик Видео: Сегодня

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