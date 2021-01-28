Скандальная преподавательница Бильченко: Украинским я владею лучше, чем русским

Скандальная преподавательница из университета им. Драгоманова Евгения Бильченко, которая "прославилась" антиукраинскими заявлениями, сообщила, что в совершенстве знает украинский язык.
Об этом она сказала в интервью сайту "Сегодня".
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"Государственным языком я владею еще лучше, чем русским – когда речь идет о деловом или научном языке", - сказала она.
При этом Бильченко отметила, что конфликт вокруг ее высказываний не касается лишь языка, на котором она говорит.
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"Сейчас мои студенты написали письмо в мою поддержку на украинском языке. И что в ответ? Куча противных оскорблений и угроз. Куча оскорблений их идентичности и вероисповедования. Все это просто рекой вылилось в социальных сетях. Поэтому тут вопрос не в языке", - сказала она.
Напомним, преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.
В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.
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