Скандальная шляпа с Софийской площади получила новую "прописку" (видео)

Известная на всю Украину шляпа с Софийской площади получила новую прописку.

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Большая шляпа теперь украшает главный вход Киевской школы экономики, рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Виктория Дмитренко.

Арендовали ее за символическую плату – всего одна гривна за три месяца.

"Мы хотим здесь сделать что-то, чтобы было хорошо, мечтательное, такое будущее. Для меня образование – магия, освобождение человека, а шляпа – это такая возможность физически данный угол поставить", – говорит президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Где потом будет гостить шляпа, точно не известно. По словам организаторов, ее поджидают не менее 15 организаций – столичные торговые и бизнес-центры.

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Чтобы добраться до столицы, шляпа преодолела сотни километров. Ее заказывали в Одессе, а стоит шляпа 75 000 гривен.

Видео: Сегодня

Напомним, сказочную шляпу сняли с главной елки столицы 13 декабря. Представитель пресс-службы Православной церкви Украины священник Иван Сидор отметил, что если бы такая композиция из шляп, мухоморов и пеньков была в другом районе столицы, а не на Софийской площади, это не вызвало бы негативной реакции.

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