Скандальная "стройка века" в Крыму отрезала от цивилизации тысячи людей

На трассе «Таврида» нет съездов в местные села, поэтому местные жители вынуждены давать круг больше 10 км

Строительство скандальной трассы "Таврида" в оккупированном Крыму, на открытие которой приезжал президент РФ Владимир Путин, стало большой проблемой для тысяч жителей близлежащих сел. Подрядчики не установили съезды к восьми селам и люди не могут попасть в школы, детские сады и больницы.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Отрезанными от цивилизации стали:

В Зуйском сельском поселении – села Литвиненково, Владимировка, Украинка;

В Новожиловском сельском поселении – села Анновка, Новожиловка, Найдёновка, Колодезное и Дрофино.

Временно проложенный под трассой пешеходный тоннель постоянно подтапливается и в плохую погоду пройти там невозможно. Однако, селяне опасаются, что временный проход вполне может стать постоянным. Так, к примеру, крымчане каждый день вынуждены преодолевать из села Литвиненково по 11 км по объездным сельским дорогам, чтобы попасть в Зую, где сосредоточены почти вся инфраструктура и социальные объекты.

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"В выходные к нам приезжали из "министерства транспорта" и "главный инженер ВАД", которые заявили, что путепровод над трассой строить очень дорого, а проект разворотных петель уже не рассматривается, хотя оба варианта обещали", — жалуются местные жители.

Вместе с тем оккупационные крымские власти продолжают пафосно называют трассу "Таврида" одним из ключевых проектов социально-экономического развития Крыма в жертву, которого были отданы многие крымские объекты, пролегающие на пути следования трассы: жилые дома, земельные и дачные участки и памятники, пишет издание.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под строительство Керченского моста и трассы "Таврида" у местных жителей изъяли сотни земельных участков.

Также напомним, что еще одной из проблем в оккупированном Крыму стала нехватка питьевой воды:

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