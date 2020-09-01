Скандального судью Вовка опять оставили при власти: что решил Высший совет правосудия

Высший совет правосудия отказался отстранять от правосудия председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и верну соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

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Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе совета, объяснив свое решение тем, что Вовку сообщили о подозрении ненадлежащим законодательству способом.

"Приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июле Вовку, его заместителю, а также судьям ОАСК предъявили уголовные обвинения в попытке захвата власти и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, за что их было решено отстранить от судейской практики. В связи с этим НАБУ объявила его в розыск, в ответ на что ВСП заявил о наступлении на независимость судебной власти.

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Впрочем, совет уже не впервые заступает за опального главу ОАСК – в августе прошлого года ВСП тоже отказался отстранять киевских судей.

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Напомним, что в июле Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Павла Вовка, а также сообщило ему о подозрении.

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