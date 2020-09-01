Українська
$ 27,56
32,9
  1. Последние новости Украины

Скандального судью Вовка опять оставили при власти: что решил Высший совет правосудия

1 сентября, 19:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ВСП оставил без рассмотрения распоряжение генпрокурора Венедиктовой

Высший совет правосудия отказался отстранять от правосудия председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и верну соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

Реклама

Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе совета, объяснив свое решение тем, что Вовку сообщили о подозрении ненадлежащим законодательству способом.

"Приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июле Вовку, его заместителю, а также судьям ОАСК предъявили уголовные обвинения в попытке захвата власти и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, за что их было решено отстранить от судейской практики. В связи с этим НАБУ объявила его в розыск, в ответ на что ВСП заявил о наступлении на независимость судебной власти.

В тренде
"Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих

Впрочем, совет уже не впервые заступает за опального главу ОАСК – в августе прошлого года ВСП тоже отказался отстранять киевских судей.

Реклама

Напомним, что в июле Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Павла Вовка, а также сообщило ему о подозрении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

захват власти окружной суд ВСП Павел Вовк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
В Украине обновили карту карантинных зон: кто попал под жесткие ограничения
В Украине обновили карту карантинных зон: кто попал под жесткие ограниченияУкраина
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналов
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналовЭкономика
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)Происшествия
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять