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Скандальную форму для сборной Украины теперь можно купить в интернете (фото)

13 июня 2021 13:48

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Например, купить футболку стало возможно в Сети за 1550 гривен

Форму сборной по футболу продают на OLX. Фото: коллаж "Сегодня"

Форму сборной по футболу продают на OLX. Фото: коллаж "Сегодня"

После информационного ажиотажа вокруг формы для украинской сборной по футболу оказалось, что на этом решили заработать предприимчивые украинцы. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже футболок с картой Украины и надписями: "Слава Україні", "Героям слава".

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Один из продавцов за каждую футболку просит 1 550 грн. Мы позвонили автору одного из таких объявлений.

"За вчерашний день я продал 80 футболок. Ажиотаж еще тот, – утверждает торговец. – Уточняю, что из оригинальной формы – только футболки. Они – оригиналы. Но футболки – 2020 года, потому что, когда украинская Ассоциация футбола заказала футболки, то только 10% из заказа – это футболки с новыми логотипами. Единственное различие между презентованной сейчас формой и формой 2020 года – размещение герба. На презентованной сейчас герб находится внутри карты, а на форме 2020 года герб находится сбоку".

По словам продавца, выше XL размера нет, потому как футболки шились для футболистов.

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"Мы берем их практически напрямую. Сейчас футболки даже допечатываются из-за ажиотажа", – сказал нам продавец. По состоянию на полдень 13 июня его объявление просмотрели 170 человек.

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Ранее мы писали, что "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом.

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