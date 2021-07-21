Ее отстранили от занятий еще в начале года, но уволить по статье не смогли

Евгения Бильченко. Фото Facebook

Профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко, заявления которой о языковых нормах возмутили общественность, уволили из вуза.

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Об этом сообщила сама Бильченко на странице Facebook.

"Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок – ничего из того, что вешали", - пишет Бильченко.

Что предшествовало

В конце января студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки.

В тренде Скандальную преподавательницу Бильченко сократили вместе со всей кафедрой

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"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть – неонацистским режимом", – написала студентка Мария Прошковская.

Выяснилось, что профессор не впервые делает антиукраинские заявления – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Как рассказала Бильченко сайту "Сегодня" в феврале, ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении.