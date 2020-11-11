Таблица Мендель: периодическая система скандалов и курьезов от пресс-секретаря Зеленского

Как бы выглядела таблица Менделеева, если бы она приснилась не знаменитому химику, а Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в неприятную ситуацию из-за своего поста в соцсети касательно заразившегося коронавирусом Владимира Зеленского, выразив "сожаление", что он хорошо себя чувствует. Сайт "Сегодня" решил собрать подборку курьезных и скандальных Ze-ситуаций со спикером главы государства, но необычным образом – мы свели это в "таблицу МЕНДЕЛЬлеева".

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/ Фото: Сегодня

Самый свежий курьез с Мендель, который взорвал сеть

9 ноября стало известно, что у Зеленского обнаружен коронавирус. Его пресс-секретарь из лучших побуждений выразила в связи с этим сожаление и вполне правильно все написала в Facebook. Вот только выглядело оно немного странно: "К сожалению… Президент чувствует себя хорошо . Мы будем сообщать о состоянии его здоровья". Однако позже она исправилась, чтобы придраться было не к чему (смотрите скрин ее поста с историей изменений).

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ВСУ стреляют по своим, "стычки" с журналистами. Какие скандалы были раньше

В июне 2019 года, буквально сразу после своего назначения в Офис президента, она отметилась странным заявлением относительно войны на Донбассе. Мендель сказала в эфире одного из телеканалов, что бойцы ВСУ убивают мирных жителей: "Военные попадают на провокации, когда стреляют с жилого дома, садика, школы, больницы, где находятся гражданские, и потом начинается обстрел этого дома – гинут наши люди". В итоге за Мендель даже взялась прокуратура.

А в сентябре 2019 года у Мендель произошла известная конфликтная ситуация с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко. Сначала на входе в здание он пытался задать вопрос на тот момент главе Офиса президента Андрею Богдану, но Мендель пыталась оттеснить журналиста. После этого подъехал президент Зеленский и ситуация повторилась, но Мендель действовала более напористо.

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