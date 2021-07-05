Українська
$ 27,41
32,41
  1. Последние новости Украины

Скандалы с нардепом из "Слуги народа": лампочка горела, но Шарика больше нет

5 июля 2021 20:49

Игорь Серов Игорь Серов

Имя депутата уже всплывало в нашумевшей истории. Узнали, что происходит сейчас и какие перспективы у нового скандала

После нашумевшей истории, когда полиция остановила авто нардепа Евгения Брагаря от "Слуги народа" и заподозрила его в наркотическом опьянении, многие вспомнили и другой известный скандал с его участием – предложение продать собаку за субсидии. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Горела ли лампочка?

В воскресенье, 4 июля, нардепа остановила полиция – якобы не работала подсветка заднего номера на авто.

"Это стало поводом вывести меня из автомобиля. Когда я посмотрел на подсветку, то увидел, что лишь одна из двух лампочек возле номера не горела. Кроме того, номерной знак был виден. Когда я вышел из машины, то сразу все забыли о номерном знаке. На меня составили протокол. Сейчас я жду результатов официальной экспертизы, ожидается, что он будет готов в субботу", – рассказал нам Брагарь.

Реклама

По словам нардепа, он сделал альтернативный тест, который показал, что в его крови не обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

"Как физлицо планирую обратиться с заявлением на действия полицейских в ГБР", – уточнил Брагарь.

Впрочем, полиция уже начала служебную проверку. Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, будет детально выяснено, почему у полицейских были выключены нагрудные видеокамеры во время общения с водителем.

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

Реклама

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

В свою очередь юристы говорят, что неработающая подсветка номера – почти самое частое, за что останавливают патрульные полицейские. При этом адвокаты подчеркивают, что здесь важно наличие видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

"Если же у полицейских нет видеозаписи, то перспектив у административного дела (в отношении водителя. – Авт.) нет. Его закроют. А у водителя есть перспективы подать в суд и выиграть дело, – рассказал нам адвокат Иван Либерман. – Кстати, этот случай обнажил проблему. Хорошо, что он произошел с депутатом, потому как, возможно, в будущем поможет простым людям доказывать свою правоту. В полиции винят водителей в том, что, мол, лампочки возле номеров горят очень слабо. И штрафуют на ровном месте. Ко мне обращаются многие водители, которых останавливают именно из-за подсветки. Перспективы у таких дел хорошие – у меня все подобные дела выигрышны".

Шарика больше нет

Зимой прошлого года нардеп Евгений Брагарь отличился тем, что в телестудии скандально ответил на вопрос пенсионерки о субсидиях. Когда 66-летняя жительница села Аджамка Кировоградской области Любовь Колючая спросила депутата, как прожить на пенсию в 2 тыс. грн, когда за газ нужно заплатить более 2 тыс. грн, Брагарь ответил, что, мол, можно продать собаку и на эти деньги жить. Позже выяснилось, что у Любови Павловны собака-дворняжка по кличке Шарик. Спустя более года после этой истории оказалось, что теперь Любови Павловне нечего продавать, если бы даже и захотела.

"Зимой умер муж Любови Павловны, а через неделю умерла и собака. Сейчас женщина осталась одна", – сообщила нам поселковая староста Аджамки Татьяна Зайченко.

Реклама

Все о самых важных новостях 5 июля смотрите на видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)Россия
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)Украина
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает меры
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает мерыУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять