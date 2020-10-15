Сказал: "Отъ...бись" и отвернулся: Кернесу лучше, но просит его не фотографировать

У мэра слабое легкое, из-за этого он тяжело переносит COVID-19

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшилось, однако, ему по-прежнему сложно разговаривать.

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Об этом рассказали его сыновья Даниил и Родион, передает "Гордон" со ссылкой на источники.

Они сейчас находятся в Германии вместе с отцом. Сын Даниил рассказал, что после ранения, которое Кернес получил в 2014 году, у него слабое легкое, из-за этого он тяжело переносит коронавирус.

Они отрицают информацию, что у Кернеса инсульт или он находится в коме.

"Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжелая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет", – сказал один из сыновей мэра.

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Когда сыновья Кернеса хотели его сфотографировать, тот сказал: "Отъ...бись" и отвернулся.

Напомним, ранее председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов в Украину не вернется.

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