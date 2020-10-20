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Сколько новых больных и умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

20 октября, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия не сбавляет обороты, зараженных уже больше 300 тысяч

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Как стало известно, по состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 5469 новых случаев заражения коронавирусом (309 107 с начала эпидемии). За понедельник умерли 113 украинцев (5786 с начала эпидемии), а выздоровели 3044 человека (129 533 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Тем временем в Украине обновили зоны карантина. "Красными" стали аж семь областных центров Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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