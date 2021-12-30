Сколько педагогов полностью вакцинированы от COVID-19? В Минобразования ответили

Самые высокие показатели привитых двумя дозами сотрудников фиксируют в Днепропетровской области

Одну дозу получили 96,23% педагогов / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 30 декабря в Украине 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Двумя дозами вакцинировано уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

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Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:

Днепропетровская – 96,08%.

Луганская – 95,62%.

Полтавская – 95,44%.

Черкасская – 95,39%.

Сумская – 95,36%.

Наибольшее количество полностью вакцинированных работников демонстрируют учебные заведения:

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специализированного образования – 96,72%;

профессионального профиля – 93,75%;

среднеобразовательного профиля – 92,87%;

дошкольного образования – 89,94%;

профессионального высшего профиля – 87,45%;

высшего профиля – 82,94%.

"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", – написал Шкарлет.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 29 декабря зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19.

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За прошлые сутки:

госпитализированы – 1747 человек;

летальных исходов – 278;

выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 660 620 человек;

выздоровели – 3 460 249 человек;

летальных исходов – 95 690;

проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.

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