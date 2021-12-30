Сколько педагогов полностью вакцинированы от COVID-19? В Минобразования ответили

По состоянию на 30 декабря в Украине 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Двумя дозами вакцинировано уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.
Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается.
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Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:
- Днепропетровская – 96,08%.
- Луганская – 95,62%.
- Полтавская – 95,44%.
- Черкасская – 95,39%.
- Сумская – 95,36%.
Наибольшее количество полностью вакцинированных работников демонстрируют учебные заведения:
- специализированного образования – 96,72%;
- профессионального профиля – 93,75%;
- среднеобразовательного профиля – 92,87%;
- дошкольного образования – 89,94%;
- профессионального высшего профиля – 87,45%;
- высшего профиля – 82,94%.
"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", – написал Шкарлет.
Коронавирус в Украине
В Украине за сутки 29 декабря зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19.
За прошлые сутки:
- госпитализированы – 1747 человек;
- летальных исходов – 278;
- выздоровели – 10 369 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 660 620 человек;
- выздоровели – 3 460 249 человек;
- летальных исходов – 95 690;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.
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