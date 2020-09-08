Новый карантин: сколько продлится и как будут учиться в школах

За первую неделю нового учебного года тысячи учеников снова, как и весной, были отправлены на дистанционное обучение. Как мы выяснили, в регионах педагоги уже отправили обращения в Минобразования с просьбой пересмотреть условия обучения хотя бы для первоклашек и выпускников.

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Но, согласно закону, в каждом отдельном случае в регионах не только городские власти, но и дирекция школ будет решать, переводить учеников на дистанционное обучение или нет.

Как решают проблемы в регионах

Как сообщила нам заместитель главы ОГА Черновицкой области Ирина Исопенко, после 1 сентября в регионе к "красной зоне" был добавлен еще один район (Сторожинецкий. – Авт.), а это означает, что увеличилось число школ в стране, которые обучают дистанционно. Подробности нам рассказала один из руководителей департамента образования Черновицкой ОГА Наталья Периус.

"По состоянию на 1 сентября учебных заведений, которые работали дистанционно, было 215. За это время добавились новых 46 плюс 2 – из "оранжевой зоны", – рассказала нам Наталья Периус.

По ее словам, представители некоторых районов, которые отнесены к "красной зоне", уверены, что уже в четверг их территории будут отнесены к "оранжевой зоне", поэтому ситуация может несколько улучшиться.

"Многие родители за то, чтобы дети ходили в школу. Так и говорят на встречах, что нужно привыкать жить с этим вирусом, что он никуда не денется. Даже приводят примеры зарубежных исследований, что, якобы, дети в возрасте до 14 лет не являются переносчиками этой болезни. Но мы не можем руководствоваться этими примерами. В Министерство образования мы направили письмо от области, где просим рассмотреть возможность начать учебный год в привычном режиме хотя бы для первоклассников, которые живут в "красной зоне". Разрешат или нет – сложно сказать", – говорит Наталья Периус.

По ее данным, пока что в области нет учебных заведений, которые бы за последнюю неделю перешли с дистанционного обучения на очное.

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Начали переходить на дистанционное обучение и школьники Львовской области. Как сообщили в горуправлении образования львовской мэрии, на такую форму обучения перевели по одному классу в двух школах Львова.

"Выявлен один заболевший сотрудник школы и ученик", – сообщили в горуправлении образования.

По словам Зоряны Довганик – руководителя этого управления, оба класса отправлены на дистанционное обучение, которое продлится как минимум 14 дней. Также львовские педагоги добавили, что еще до 1 сентября у 33 их коллег был выявлен коронавирус. Приостановили свою работу и некоторые детские сады во Львове. По данным львовской мэрии, детсады №35 и №1 приостановили свою работу на прошлой неделе.

А в Кропивницком одновременно в нескольких школах начали проводить уроки на улице. Специально для этого в тени деревьев расставили парты, где при условии благоприятной погоды проходят уроки. Как рассказала администрация одной из школ, таким образом их учителя проводят многие уроки.

"Учителя с первого дня нового учебного года начали практиковать украинский язык, биологию, основы здоровья, трудовой подготовки, физическую культуру, рисование, музыку и другие на открытом воздухе. Такие меры способствуют не только усилению детей, но и лучшему усвоению учебного материала", – сообщается на странице гимназии в соцсети.

Как это происходит в Киеве

Столичные школы и гимназии не стали исключением. В течение первой учебной недели в Киеве две школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевших учителей, а еще 11 классов в 20-ти школах города отправили на "удаленку" из-за заболевших учеников.

"Также на карантин отправлены 4 детских садика – в Деснянском, Днепровском, Печерском и Оболонском районах", – сообщил на своем брифинге в конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко.

Опрошенные нами столичные учителя высказали мнение, что предпосылок для глобальной остановки работы школ в городе пока нет.

"Мое личное мнение, что как минимум до конца октября многие школы будут работать в привычном режиме. Могут отправлять на самоизоляцию классы, где выявят больных учеников, но, думаю, переход на "дистанционку" произойдет в самом крайнем случае. По крайней мере, у нас в школе предприняты меры – младшие школьники уже не ходят в столовую, потому как еду им приносят в класс. Почти как в ресторане. Например, младшим школьникам приносят йогурт, булочку с котлетой, кусочком помидора и листом салата", – рассказала нам учитель младших классов одной из школ спального района Киева.

Что говорят специалисты

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В Министерстве образования пока "не нагнетают паники" и на наш вопрос о перспективе дистанционной учебы во время карантина ответили, что, за исключением "красных зон", приостановка работы в школах носит локальный характер.

Инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в комментарии для сайта "Сегодня" рассказала, что сейчас страна находится "на пороге роста заболеваемости". По ее словам, ситуация может оставаться сложной вплоть до марта следующего года.

"Я сторонник абсолютного дистанцирования", – говорит Ольга Анатольевна. Отвечая на вопрос о дистанционном обучении, она сказала следующее: "Ничего страшного ни с кем не случится. Те, кто учится, будут и дальше учиться прекрасно, те, кто не учится, – тем все равно. Никто не придумал пока что лучшей защиты как разобщение, изолирование. Я не люблю давать прогнозов по этому вирусу, но, тем не менее, большая вероятность, что самым тяжелым периодом будет время до марта. Нам всем нужно максимально спокойно его пережить. Сейчас мы на пороге роста заболеваемости".

Напомним, ранее 14 школ Киевской области перевели на удаленную работу из-за того, что часть школьников и учителей заболели коронавирусом.

Также стало известно о том, что власти Ивано-Франковска рассматривают возможность разрешить детям посещать садики и школы.

Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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