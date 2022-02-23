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Сколько резервистов призовут в Украине? Данилов ответил

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 12:35
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Почти 40 тысяч резервистов будут защищать Украину вместе с другими военными ВСУ – пока неизвестно, куда их отправят на службу
В Украине на службу отправятся почти 40 тысяч резервистов, заявил Данилов
В Украине на службу отправятся почти 40 тысяч резервистов, заявил Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов. Большинство из них – люди, которые уже участвовали в военных действиях и имеют опыт.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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Данилов подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор в случае вторжения РФ, однако страна делает все, чтобы этого не случилось.

Секретарь СНБО уточнил, что президент Владимир Зеленский делает большие шаги для дипломатического урегулирования. Сегодня в Украину прибудут представители Польши и Литвы.

"Количество их (резервистов, – ред.) на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч. Это люди в подавляющем большинстве, которые уже прошли фронт. Они понимают, о чем идет речь. Где будет необходимость их использования – это вопросы военных, они принимают решение, где будут использоваться те или иные военнослужащие", - сказал Данилов.

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Призыв в Украине

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.

Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.

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