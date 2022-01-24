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Сколько стоит проезд в самых больших городах Украины: сравниваем цены

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 января, 18:52
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Для проезда в общественном транспорте можно приобрести разовый билет, но также в некоторых городах можно купить проездной
Цена проезда в общественном транспорте в городах отличается на несколько гривен / Коллаж "Сегодня"
Цена проезда в общественном транспорте в городах отличается на несколько гривен / Коллаж "Сегодня"

В Киеве обсуждают возможное подорожание проезда, которое должно было произойти с 1 января 2022 года. В городах Украины до сих пор в среднем цена на проезд в общественном транспорте сохраняется 10 гривен.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, сколько стоит проезд в больших городах страны.

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Львов

Стоимость разового билета для проезда в электротранспорте, если покупать его у водителя, составит 15 гривен. Проездной на месяц обойдется в 420 гривен.

Если купить билет за 10 гривен, то в него также входит возможность пересадки в течение 40 минут, однако если покупать билет у водителя, то эта возможность будет отменена.

Во Львове сломался трамвай
Во Львове сломался трамвай "Электрон". Фото: Golos.ua

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Харьков

В Харькове цена проезда в общественном транспорте немного меньше. В метро билет стоит 5 гривен за одного человека, в трамвае и троллейбусе нужно будет заплатить за проезд 4 гривны, а вот в маршрутках проезд стоит от 6 до 7 гривен.

В Харькове трамвай сошел с рельсов. Фото: ГородХ
В Харькове трамвай сошел с рельсов. Фото: ГородХ

Одесса

Цена проезда в городских автобусах общего пользования в Одессе сейчас составляет 5 гривен. Однако в мэрии города рассматривают вопрос об утверждении новой стоимости проезда. Его хотят поднять до 10 гривен, пишет сайт Думская.

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А вот в трамваях и троллейбусах города тариф составляет от 7 до 8 гривен.

В Одессе среди дороги сломался трамвай. Фото: Факты ICTV
В Одессе среди дороги сломался трамвай. Фото: Факты ICTV

Днепр

Проезд в автобусах и маршрутках Днепра стоит 10 гривен. Однако на некоторых маршрутах с небольшой дистанцией прокатиться можно будет по 8 или 9 гривен. На отдельных маршрутах стоимость достигает 12 гривен.

Общественный транспорт в Днепре. Фото: Информатор Днепр
Общественный транспорт в Днепре. Фото: Информатор Днепр

В Киеве может вырасти цена проезда в метро?

В Киеве может резко подорожать проезд в метро – до 22 гривен. Люди активно обсуждают возможное подорожание проезда, которое должно было произойти с 1 января 2022 года. Пока этот вопрос отложили.

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную работу транспорта и безопасную перевозку пассажиров.

Одна поездка в метро будет стоить 22 гривны, если приобрести разовый билет.

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