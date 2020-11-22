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Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)

22 ноября, 13:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Самая дорогая вакцина у китайцев, а дешевле всего хотят продавать британцы

Мир продолжает работать над вакциной от COVID-19, у некоторых компаний этот процесс уже на завершающей стадии – но пока ни один препарат официально не зарегистрирован. Поскольку вакцины уже "вот-вот на подходе", мы выяснили, что известно о ценах разных производителей.

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Сразу отметим, что Украина подключена к глобальному механизму COVAX – это система совместных закупок новых вакцин, которая позволяет обеспечить справедливое распределение препарата между участниками. В украинском Минздраве заявляли, что ведут переговоры о закупке вакцины с несколькими зарубежными компаниями, и она обойдется нашей стране в 14 долларов за две дозы (на одного человека).

Какие цены на вакцины у иностранных компаний

  • Американская компания Moderna – от 25 до 37 долл. за дозу (700-1045 гривен).
  • Американо-немецкая Pfizer и BioNTech – 18-20 долл. за дозу (500-560 грн).
  • Британо-шведская AstraZeneca – 3-4 евро за дозу (100-130 грн).
  • Johnson & Johnson – 10 долл. за дозу (280 грн).
  • Китайская National Biotech Group ("дочка" компании Sinopharm) – 150 долл. за две дозы (4200 грн) или 75 долл. за одну (2100).
  • Российская вакцина "Спутник V" – примерно 10 долл. за дозу (280 грн).

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. При этом он уточнил, что на сегодняшний день еще нет ни одной зарегистрированной вакцины. Также он говорил, что уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

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Главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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