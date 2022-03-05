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Сколько стоят сбитые защитниками Украины истребители и сожженные танки РФ: впечатляющие цифры

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 18:35
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Обнародованная стоимость является приблизительной, потому что Forbes брал цену единицы техники в открытых источниках
Военные ВСУ уничтожают технику врага
Военные ВСУ уничтожают технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники с начала войны уничтожили российской военной техники на 3 млрд долларов. Среди этой техники – 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин.

Об этом пишет прессслужба Национальной гвардии Украины.

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Такую оценку провело издание Forbes Украина.

Какова стоимость техники?

"В ходе войны украинская армия уничтожила российской военной техники на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Такая стоимость приблизительна, потому что Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

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Что уничтожили?

Среди этой техники – 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – 1,1 млрд долларов.

Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 – 33 млн долларов, Су-34 – 36 млн долларов.

ВСУ также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн. долларов.

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Оккупанты несут большие потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.

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Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

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