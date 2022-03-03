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"Сколько украинцев должны погибнуть, чтобы закрыли небо?": Зеленский обратился к НАТО

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3 марта, 19:22
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Президент Украины эмоционально поговорил с журналистами
Президент нашел время поговорить с иностранными журналистами / Коллаж "Сегодня"
Президент нашел время поговорить с иностранными журналистами / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины, главнокомандующий Владимир Зеленский смог уделить время, чтобы в очередной раз разъяснить в том числе иностранным журналистам, что без существенной помощи западных стран в Украине погибнет очень много людей.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", – заявил Зеленкий журналистам.

Обстановка

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной еще до начала активной фазы военных действий в нашей стране.
  • 3 марта Украина просила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма.
  • Это надо было сделать, чтобы не допустить экологической катастрофы в связи с попыткой захвата российскими войсками города Энергодар, где находится одна из крупнейший АЭС в Европе – Запорожская АЭС.

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