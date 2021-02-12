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Сколько украинцев готовы к вакцинации от коронавируса – опрос

12 февраля, 21:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев, 48% пока не готовы к вакцинации.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • На западной Украине к вакцинации готов 51% украинцев, 49% – не готовы.
  • На Юге о готовности к вакцинации заявили 49%, а 51% не собирается вакцинироваться от коронавируса.
  • В центральной части Украины к вакцинации готовы 52% украинцев, не готовы 48%.
  • В то же время на Востоке о желании вакцинироваться от коронавируса заявили 53% украинцев, а 47% – нет.

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