Сколько украинцев уже проголосовали: явка на местных выборах более 13%

Ошибка выборки может быть до 1,25%

Явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00 часов составила 13,5%.

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Об этом сообщают данные гражданской сети ОПОРА, 25 октября.

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть ОПОРА, то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5%", – сказал на брифинге аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

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Отметим, ошибка выборки может быть до 1,25%.

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Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы 2020.

Ранее мы писали,как правильно заполнить бюллетени и не запутаться.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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