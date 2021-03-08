Сколько украинцев уже вакцинировали от COVID-19 и где больше всего

Только з прошедшие сутки прививку получили почти тысяча человек

В Украине уже вакцинировали почти 18 тысяч человек. А только за прошедшие сутки – немного менее тысячи. Об этом сообщили в Минздраве.

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Так, за прошедшие сутки вакцинировали 910 человек. А всего с начала вакцинальной кампании прививку получили 17 947 человек.

За воскресенье больше всего прививок сделали в Донецкой области – 240. На втором месте Луганская – 180 и тройку лидеров замыкает с существенным отставанием Львовская – 90.

Меньше всего человек вакцинировались в Закарпатской, Запорожской и Винницкой областях – по 10.

За все время вакцинации в лидерах Донецкая область – 2180 прививок, а меньше всего на Закарпатье – 324.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что до конца 2021 года вакцинируют всех украинцев старше 18 лет. А премьер-министр говорил, что в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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