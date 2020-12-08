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Сколько украинцев в месяц смогут вакцинировать от COVID-19

8 декабря, 15:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина будет закупать вакцину из расчета своих возможностей по вакцинации населения

Украина сможет в месяц вакцинировать от коронавируса около 1,8 миллиона человек, в основном этим будут заниматься мобильные бригады. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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По его словам, график закупки и поставок вакцины будет подстраиваться под количество свободных холодильников, под возможности медиков вакцинировать людей.

"Основные сценарии вакцинации будут привлекаться за счет мобильных бригад. В среднем мобильные бригады даже при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тыс. в месяц. Если мы будем привлекать стационарные пункты прививок или кабинеты прививок, то это еще плюс около миллиона прививок в течение месяца", – сказал Кузин.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель – сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина кузин

Источник: Сегодня

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