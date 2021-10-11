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Скончался один из отцов-основателей украинского рока Михаил Барбара

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 октября, 19:53
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Причина смерти не известна их установит вскрытие. 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет
В возрасте 49 лет скончался известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара
В возрасте 49 лет скончался известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара

В городе Харьков в возрасте 49 лет скончался известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара. Он был фронтмен и один из основателей группы "Мертвий півень"

Об этом сообщил Николай Княжицький на своей странице Facebook.

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"Это какой-то ужас. Ушел от нас Мисько Барбара. Еще первого октября он водил нас Харьковом, был полон планов и звал на концерт во Львов",– написал Княжицький.

Мисько неожиданно и спокойно умер дома – он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее.

Накануне они вызвали скорую, Барбара себя плохо чувствовал — скорая приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро вокалист умер.

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Причина смерти не известна их установит вскрытие. 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

Друзья и родственники музыканта до сих пор не могут поверить в это. Люди пишут, что он был настоящим рок-н-рольщиком и актером.

"Один из отцов-основателей украинского рока. В то же время беззаботный как настоящий рок-н-рольщик и глубокий как настоящий украинский актер. Нам тебя будет не хватать", — написал народный депутат Украины Владимир Вятрович.

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