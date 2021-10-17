"Скорая" и маршрутка столкнулись в Днепропетровской области: пострадали шесть человек

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля скорой помощи. От столкновения маршрутка, наполненная людьми, слетела в кювет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла 16 октября в 19:49 в поселке Пидлужжя Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района.
Далее по теме
Подробности ДТП
Столкнулись маршрутный междугородный микроавтобус Volkswagen LT-35, который ехал из Кременчуга в Днепр, и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen Jamper.
От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника.
Кто получил ранения
В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Троих пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы писали:
- В Одессе маршрутка врезалась в бетонный столб. У водителя отказали тормоза.
- В Кропивницкому произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Под колеса транспортного средства чуть не попал пешеход.