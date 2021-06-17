Скорая помощь: какие опасности подстерегают отдыхающих на воде и на суше

Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" новые машины экстренной помощи доставили в каждый регион страны

На курорты Украины уже потянулись десятки тысяч туристов, а именно во время отдыха происходит большинство несчастных случаев.

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Медики Скадовска рассказали корреспонденту новостей "Сегодня", что может не только испортить отпуск, но и здоровье, и почему они благодарны Фонду Рината Ахметова.

Перегрев, отравления, переломы – все это портит здоровье отдыхающих каждое лето – перечисляет напасти Руслан Харченко, фельдшер Скадовского станции скорой медицинской помощи. Но тажелее всего с пловцами и ныряльщиками. Они чаще всего недооценивают опасности.

Опасности на воде и на суше

"В этой машине мы спасли жизнь парню, который нырнул в море и сломал шею", – рассказал фельдшер.

При такой травме главное обездвижить пострадавшего – для этого Руслан и его коллеги используют вакуумный матрас, благодаря которому пациент как бы оказывается в коконе.

Работает бригада скорой и на острове Джарылгач (Херсонской области) – от Скадовска сюда можно добраться только по морю, поэтому медики советуют туристам тщательно выбирать перевозчиков.

"К нему с берега четыре километра и это расстояние некоторые люди преодолевают на плавсредствах, который не очень подходят для перевозки пассажиров, бывает что лодки переворачиваются", – рассказывает Валерий Березовский заведующий Скадовской станцией скорой медицинской помощи.

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Спасает скорая и тех, кто решил сделать селфи в кустарниках, где хозяйничают ядовитые насекомые и змеи.

В скадовской скорой благодарны Фонду Рината Ахметова

Вдоль побережья от Скадовска до Лазурного сейчас работают четыре бригады скорой. Нагрузка колоссальная, ведь и ковидних пациентов хватает.

"В прошлые времена была загруженность более 20 вызовов в сутки!" – говорит Валерий Березовский, заведующий Скадовской станции скорой медицинской помощи

Два года назад скорая Скадовска обновила автопарк. Современный реанимобиль заменил старый "уазик". Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" новые машины экстренной помощи доставили в каждый регион страны.

"Очень благодарны Ринату Ахметову за такую хорошую машину, за оборудование, которое идеально подобрано. Потому что работать в такой машине намного легче, удобнее. И можем оказать помощь более качественно", – говорит Марина Дударь, старший фельдшер Скадовской станции скорой медицинской помощи.

Валерий Березовский в свою очередь рассказал, что за два года эта машина прошла 78 тысяч километров.

"Мы выполнили 3 тысячи вызовов. Из этих вызовов добрая тысяча – это именно спасение жизни человека", – говорит заведующий скорой.

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Только за один год работы две сотни таких скорых могут спасти полмиллиона жизней.

Напомним, ранее психотерапевт Спартак Суббота в рамках проекта Фонда Рината Ахметова рассказал, как вернуть контроль над жизнью, если работаете дома, к чему приводит низкая самооценка и как получить удовольствие, когда коронавирус приглушил вкусы и запахи.