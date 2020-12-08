Українська
$ 28,24
34,26
  1. Последние новости Украины

Скоро Украина получит вакцину от COVID-19. Кого будут вакцинировать первыми

8 декабря, 09:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и разложил категории людей по приоритетам

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кого первыми будут вакцинировать в Украине, когда мы получим вакцину. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Реклама

По его словам, Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и разложил категории людей по приоритетам. В первую очередь вакцинировать будут группы риска:

  • медработников;
  • работников сферы образования;
  • правоохранителей;
  • пенсионеров;
  • людей по состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).

"Мы работаем над как можно скорейшим получением вакцины. Будем информировать, как и когда сможем начать вакцинацию в Украине", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский акцентировал внимание правительства и Минздрава на алгоритме вакцинации: государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, нужно помочь медучреждениям с вакцинацией.

Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причину
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причинуУкраина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять