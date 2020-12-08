Скоро Украина получит вакцину от COVID-19. Кого будут вакцинировать первыми

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кого первыми будут вакцинировать в Украине, когда мы получим вакцину. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и разложил категории людей по приоритетам. В первую очередь вакцинировать будут группы риска:

медработников;

работников сферы образования;

правоохранителей;

пенсионеров;

людей по состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).

"Мы работаем над как можно скорейшим получением вакцины. Будем информировать, как и когда сможем начать вакцинацию в Украине", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский акцентировал внимание правительства и Минздрава на алгоритме вакцинации: государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, нужно помочь медучреждениям с вакцинацией.

Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

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