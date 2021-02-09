Скрывал гражданство России: СБУ разоблачила кандидата в Нацгвардию

Мужчину проверяют на связь со спецслужбами РФ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии в том, что он скрывал гражданство России.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, житель Киева, который до 2016 года проживал во временно аннексированном Крыму, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. Но при подаче документов в украинские силовые структуры кандидат сознательно скрыл информацию о наличии у него паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство мужчина получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова.

Проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

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В СБУ также уточнили, что батальон оперативного назначения Нацгвардии, куда хотел попасть кандидат, регулярно привлекают к выполнению задач в районе проведения ООС.

Напомним, в начале февраля Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Федеральной службы безопасности России, в состав которой входили бывшие спецназовцы военной разведки.

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