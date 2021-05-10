SkyUp загадочно отменил 8 рейсов из Украины в Европу

Авиакомпания внезапно отменила возможности забронировать билет на некоторые рейсы из Киева, Львова, Запорожья и Харькова

/ Фото: Flickr

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который в прошлом месяце изъял из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу, прекратил продажу авиабилетов еще на 8 международных направлений.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.

В частности, SkyUp отменил все международные регулярные рейсы в Словакию и частично в Чехию, Польшу, а также Грецию.

С сайта авиакомпании пропали рейсы:

Киев – Братислава (Словакия);

Киев – Гданьск (Польша);

Киев – Кос (Греция);

Киев – Брно (Чехия);

Харьков – Братислава;

Харьков – Прага (Чехия);

Львов – Братислава;

Запорожье – Прага.

Причина такого решения не указывается.

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При этом в системе бронирования SkyUp все еще можно приобрести билеты на более 80 международных направлений. Самолеты авиакомпании летают из пяти украинских городов: Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Как мы уже сообщали, в мае и июне авиакомпания совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь, для сезонных работников.

Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.