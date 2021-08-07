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SkyUp запускает рейсы на курорт "Шевченко" в Казахстане: цена билетов

7 августа 2021 17:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь украинцы смогут слетать в город, в который когда-то был сослав выдающийся украинский поэт, в честь которого назвали город

SkyUp выполнит ознакомительные рейсы в жемчужину Казахстана. Коллаж "Сегодня"

SkyUp выполнит ознакомительные рейсы в жемчужину Казахстана. Коллаж "Сегодня"

Авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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23 и 25 сентября вылеты из Львова будут в 00:05, а прибытие в Актау – в 05:50. В обратном направлении украинцы смогут возвращаться домой в 06:50 с прилетом во Львов в 08:55.

Цена билетов

  • Львов – Актау от 3986 грн.
  • Актау – Львов от 4286 грн.

Условия въезда в Казахстан

  • Для пересечения границы Казахстана гражданам Украины (кроме детей до 5 лет) нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа. Справка должна быть на английском, украинском или русском языках.
  • ПЦР-тест не нужен лишь тем, кто получил полный курс вакцинации на территории Казахстана.
  • После пересечение границы применяется термометрия и проводиться анкетирование.

В SkyUp отмечают, что это ознакомительные рейсы, чтобы страны определили, есть ли заинтересованность в этих туристических направлениях.

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Актау раньше назывался Шевченко?

  • Актау является административным центром Мангистауского региона – одного из самых заинтересованных в развитии туризма на карпатские курорты. Этот казахстанский курорт сейчас активно развивается и планирует составить серьезную конкуренцию турецким курортам.
  • А еще с 1 июля 1964 по 13 сентября 1991 годы Актау носил имя Шевченко в честь украинского поэта Тараса Шевченко, находившегося в середине XIX века здесь в ссылке.
  • В авиакомпании отмечают, что установление такого авиасообщения имеет не только социально-экономическое значение, но и связано с восстановлением и развитием исторических и культурных связей.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году вблизи Актау Каспийское море неожиданно стало "кровавым". Особенно зловещей картина выглядела на фоне снега.

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Напомним, в 2012 году Казахстан "выгонял" украинских авиаперевозчиков.

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