Сладости и низкая физическая активность осложняют течение коронавируса – Ляшко

В Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом

Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания.

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Об этом заявил в телеэфире "112 канала" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко,

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких – они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", – отметил чиновник.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

А блогеры, заразившиеся COVID-19, выкладывают в социальной сети Tik Tok ролики с хештегом #covidtastetest. В этих роликах пользователи соцсети попробовали острые или не совсем съедобные продукты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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