"Слава Украине" – откуда появился патриотический лозунг и что думают историки о претензиях Кремля

Журналисты "Сегодня" решили разобраться – откуда родом "Слава Украине" и как это выражение стало частью украинского общества

Презентация новой формы украинских футболистов вызвала шквал претензий со стороны Кремля – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Еще больший скандал разгорелся после того, как УЕФА обязала сборную убрать с одежды надпись "Героям слава" якобы из-за политического подтекста.

Реклама

Журналисты "Сегодня" решили разобраться – откуда родом лозунг "Слава Украине" и как это выражение стало частью украинского общества.

Россию раздражает все, что укрепляет украинское общество

Глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что скандал вокруг формы связан не с лозунгом – Россию раздражает все, что укрепляет украинскую гражданскую и политическую идентичность.

"Как только Россия поняла, что ее претензии на Крым не будут признаны, она изменила свою аргументацию и переключилась на лозунги – чтобы хоть как-то сохранить лицо. Кремль раздражает тот факт, что у Украины есть свои обычаи, символы, приветствия. Выражение "Слава Украине" имеет столетнюю историю. А после Революции Достоинства оно вообще стало общепринятым приветствием", – отметил он.

Также историк подчеркнул, что подобными решениями УЕФА дискредитирует сама себя и демонстрирует свою политизированность. И единственный способ сохранить лицо в сложившей ситуации – это отозвать все претензии к украинской сборной.

Реклама Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Такого же мнения придерживается и народный депутат Владимир Вятрович. По его словам, политизирует Чемпионат не лозунг "Героям Слава", а российские возражения на этот счет.

"Это исторический лозунг, который повлиял на борьбу за независимость Украины. Поэтому не удивительно, что он вызывает такие заявления со стороны РФ. Я убежден, что политизацией является не использование "Слава Украине", а как раз попытка снять этот лозунг с формы. Ну, я понимаю, что официальное приветствие ВСУ раздражает Кремль. Так же как и и само существование Украины. УЕФА должна занять очень четкую позицию и не поддерживать такого рода провокации", – подчеркнул он.

"Слава Украине" – от УНР до современности

Сегодня этот лозунг стал неотъемлемой часть украинского общества. Все – от школьника до президента – используют "Слава Украине! Героям слава!". А ведь впервые патриотическое выражение появился еще во времена Украинской революции 1917-1921 годов и в то время оно также символизировало борьбу за независимость нации.

Лозунг и приветствие "Слава Украине! – Казакам Слава!" во времена УНР использовали черные запорожцы (неофициальное название благодаря обмундированию черного цвета). Об этом говорится в том числе и в воспоминаниях Петра Дяченко, командира 1-го конного полка запорожцев.

Читайте также: Глава УАФ улетел в Рим на переговоры с УЕФА: попробует сохранить "Героям слава" на футболках

"В сотнях много лошадей расседланы, и все имеют попущенные подпруги. Про конную атаку нечего и думать. Надо вытянуть вражескую пехоту с бугорков, ибо, как подтянут пулеметы, упадут наши лошади. Остался единственный выход – пешая атака: "Москали, прочь! Слава!", – из книги "Черные запорожцы. Воспоминания командира 1-го конного полка Черных запорожцев Армии УНР".

Можно найти информацию, что во времена ІІ Гетманата Павла Скоропадского использовали похожую фразу "Слава Украине! – Гетману слава!". В воспоминаниях военного и общественного деятеля Всеволода Петрива говорится следующее:

Реклама

"Речь шла прежде всего про сердюков, которые хорошо маршировали, громко выкрикивали "Слава Украине! – Гетману Слава", – писал генерал Всеволод Петрив.

Лозунг в современном виде появляется у "Легии украинских националистов" – это первая украинская националистическая организация, которая стала одним из учредителей Организации Украинских Националистов (ОУН).

"Когда возник вопрос об организационном приветствии, похоже на то, что именно Юрий Артюшенко предложил использовать приветствие черношлычников: "Слава Украине!" – "Казакам слава!". Предложение общество приняло, но с уточнением – отвечать надо было: "Героям слава!", – говорится в воспоминаниях Петра Дяченко.

Позже этот лозунг подхватила ОУН и утвердила его как официальное приветствие в 1941 году. Также использовался и другой вариант: "Слава Украине – Вождю Слава". Вождем называли сначала – Евгения Коновальца, а потом Андрея Мельника.

"Обязательные слова полного приветствия: "Слава Украине – ответ – "Героям слава". Допускается сокращение привета – "Слава" – "Слава".

Листовка УПА. Художник – Нил Хасевич

Во времена СССР "Слава Украине" был категорически запрещен. Только в 90-е годы, когда в стране появилась относительная свобода слова, лозунг начал звучать на митингах и демонстрациях.

В тот же период появились знаменитые фразы: "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!".

Сегодня лозунг в сознании украинцев ассоциируется с Революцией Достоинства и войной на Донбассе. Ведь часть "Героям слава" получила еще один важный смысл. Кроме того, с 2018 года – это еще и официальное приветствие Вооруженных сил.

Реклама

Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины